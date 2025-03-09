У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових
Неділя, 9 березня 2025, 07:28
За минулу добу російська армія втратила 1180 солдатів, 6 танків і 58 артилерійських систем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 885130 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10274 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14) од,
- артилерійських систем – 24206 (+58) од,
- РСЗВ – 1310 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 1101 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
- спеціальної техніки ‒ 3773 (+1) од.