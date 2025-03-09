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У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових

Ольга Глущенко Неділя, 9 березня 2025, 07:28
У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових
ілюстративне фото з facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1180 солдатів, 6 танків і 58 артилерійських систем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 885130 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10274 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14) од,
  • артилерійських систем – 24206 (+58) од,
  • РСЗВ – 1310 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 1101 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3773 (+1) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
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