Сили ППО за ніч збили 73 зі 119 російських безпілотників
Неділя, 9 березня 2025, 09:06
У ніч на 9 березня противник атакував 119 ударними БпЛА, з яких 73 успішно були збиті.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Ще 37 визнали "локаційно втраченими".
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Місцями запуску дронів були: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда у Криму.
Підтверджено збиття безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.