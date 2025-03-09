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Сили ППО за ніч збили 73 зі 119 російських безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 09:06
Сили ППО за ніч збили 73 зі 119 російських безпілотників
фото: ПС

У ніч на 9 березня противник атакував 119 ударними БпЛА, з яких 73 успішно були збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Ще 37 визнали "локаційно втраченими".

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Місцями запуску дронів були: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда у Криму.

Підтверджено збиття безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

безпілотникиППО
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