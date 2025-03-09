Маск: Український фронт розвалиться, якщо я вимкну Starlink

Мільярдер Ілон Маск заявив, що система Starlink є основою української армії, і якщо він її вимкне, то лінія фронту ЗСУ розвалиться.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова Маска: "Я буквально кинув виклик Путіну на фізичний бій один на один через Україну, і моя система Starlink є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну.

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Від чого мене нудить — це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє.

Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб ця м’ясорубка зупинилася".

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