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Уряд дозволив передавати військові технології іншим виробникам

Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 11:09
Уряд дозволив передавати військові технології іншим виробникам
фото ілюстративне: укроборонпром

Уряд підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва.

Джерело: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін

Пряма мова Сметаніна: "Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам.

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Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності".

Деталі: За словами Сметаніна, це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ.

Внаслідок цього, додає він, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення.

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зброя
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