Фон дер Ляєн про США: Між нами є розбіжності, але вони наші союзники

Європейський Союз може мати розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але США завжди залишаться союзником ЄС.

Джерело: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі 9 березня, "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії вважає, що спільні інтереси, які мають ЄС та США, переважають різні оцінки деяких подій, які мають наразі уряди двох держав.

Реклама:

"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.

"У нас будуть розбіжності. Ми повинні їх вирішувати, повинні знаходити спільні шляхи", – додала вона.

Як один з прикладів, Урсула фон дер Ляєн нагадала, що метою Європи є добитися, щоб "Україна перебувала в такому стані, щоб вона могла продовжувати боротьбу, доки ми не досягнемо справедливого і тривалого миру".

РЕКЛАМА:

"Отже, ми союзники (зі Сполученими Штатами – ред.), але це означає, що всі союзники повинні виконувати свої обов'язки", – підкреслила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше. Урсула фон дер Ляєн досі не мала особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після його обрання.

Фон дер Ляєн та Трамп лиш провели телефонну розмову після його перемоги на виборах, на початку листопада 2024 року: говорили й про Україну.

Нагадаємо, що під час позачергового саміту лідерів ЄС 6 березня, за оборонний проект фон дер Ляєн Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи Орбана.