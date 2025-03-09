Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Фон дер Ляєн про США: Між нами є розбіжності, але вони наші союзники

Тетяна Висоцька, Роман ПетренкоНеділя, 9 березня 2025, 14:12
Фон дер Ляєн про США: Між нами є розбіжності, але вони наші союзники
Урсула фон дер Ляєн, фото: ОП

Європейський Союз може мати розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але США завжди залишаться союзником ЄС.

Джерело: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі 9 березня, "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії вважає, що спільні інтереси, які мають ЄС та США, переважають різні оцінки деяких подій, які мають наразі уряди двох держав.

Реклама:

"Сполучені Штати вже понад 80 років є нашим найближчим союзником. Перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. І так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.

"У нас будуть розбіжності. Ми повинні їх вирішувати, повинні знаходити спільні шляхи", – додала вона.

Як один з прикладів, Урсула фон дер Ляєн нагадала, що метою Європи є добитися, щоб "Україна перебувала в такому стані, щоб вона могла продовжувати боротьбу, доки ми не досягнемо справедливого і тривалого миру". 

РЕКЛАМА:

"Отже, ми союзники (зі Сполученими Штатами – ред.), але це означає, що всі союзники повинні виконувати свої обов'язки", – підкреслила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше. Урсула фон дер Ляєн досі не мала особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після його обрання.

Фон дер Ляєн та Трамп лиш провели телефонну розмову після його перемоги на виборах, на початку листопада 2024 року: говорили й про Україну

Нагадаємо, що під час позачергового саміту лідерів ЄС 6 березня, за оборонний проект фон дер Ляєн Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи Орбана.

СШАЄСЄврокомісіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Експрезидента Філіппін заарештовано за злочини проти людяності – AP
США вважають територіальні поступки України неминучими – Рубіо
ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: більшість перебуває в Німеччині та Польщі
Маск "не впевнений", але підозрює, що кібератака на соцмережу Х відбувалася з українських IP-адрес
Сенатор США відповів Маску, який назвав його "зрадником" за підтримку України
Трамп каже, що у Путіна "нема карт" на переговорах щодо України, хоча минулого тижня вони начебто були
Усі новини...
США
Трамп назвав "чудовими" стосунки Маска і Рубіо після інформації про їхню сварку
Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу – ISW
Bloomberg: США ветували ініціативу G7 щодо "тіньового флоту" Росії
Останні новини
08:12
ППО збила Іскандер-М та 79 БПЛА – Повітряні сили
08:08
Фіцо хоче, щоб Брюссель висловився щодо ситуації з проросійським Джорджеску в Румунії
07:41
фото Міноборони РФ заявило, що Росію атакували сотні дронів: кажуть, 337 збили
07:28
У Херсоні росіяни дроном атакували велосипедиста: поранено чоловіка
07:24
фото, доповнено У Росії заявили про наймасованішу атаку дронів на Москву: нібито збили 74 БПЛА
07:04
У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових – Генштаб
06:46
Експрезидента Філіппін заарештовано за злочини проти людяності – AP
06:06
кіберспортNAVI перемогли G2 на шляху до плейоф ESL Pro League Season 21
05:33
Російські війська готуються до наступу на Суджу найближчими днями – ISW
05:05
Президент Чехії: треба готуватись до сценарію, коли ми залишимось наодинці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: