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Росіяни вдарили дроном по будинку в Запорізькій області: поранено підлітка

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 16:37
Росіяни вдарили дроном по будинку в Запорізькій області: поранено підлітка
пошкоджений будинок у Біленькому, фото ОВА

16-річний хлопець дістав поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника по будинку в с. Біленьке Запорізької області.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "16-річний підліток отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

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Росіяни ударили дроном по будинку в с. Біленьке. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок.

Поранення отримав 16-річний хлопець. Йому надана вся необхідна допомога".

Запорізька областьвійна
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