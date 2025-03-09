Росіяни вдарили дроном по будинку в Запорізькій області: поранено підлітка
Неділя, 9 березня 2025, 16:37
16-річний хлопець дістав поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника по будинку в с. Біленьке Запорізької області.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "16-річний підліток отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Реклама:
Росіяни ударили дроном по будинку в с. Біленьке. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок.
Поранення отримав 16-річний хлопець. Йому надана вся необхідна допомога".