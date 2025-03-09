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Понад 86% поляків виступають проти відправлення їхніх військ в Україну

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 16:48
Понад 86% поляків виступають проти відправлення їхніх військ в Україну
польські військові, ілюстративне фото Getty Images

86,5% мешканців Польщі виступають проти відправлення військ їхньої країни в Україну. 

Джерело: опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska, передає "Європейська правда"

Деталі: 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що "скоріше проти".

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8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь "безумовно так" дали 0,8% респондентів, "скоріше так" – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли "не знаю/важко сказати" – зазначили автори дослідження.

Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.

У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь "не знаю/важко сказати".

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Серед прихильників опозиційних партій ("Право і справедливість" та "Конфедерація") 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли "точно ні", 30% – "скоріше ні". 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Що передувало: Британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.

Польщамиротворцідопомога Україні
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