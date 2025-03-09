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Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 17:57
Трамп про те, що Україна може не вижити без допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому разі
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп на зауваження, що Україна може не вижити без американської допомоги, заявив, що Україна "може не вижити в будь-якому разі".

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News

Деталі: Журналістка запитала Трампа, чи влаштовує його те, що США припинили допомогу, і Україна може не вижити.

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Пряма мова: "Ну, вона може не вижити в будь-якому разі. Але ви знаєте, що ми маємо деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Ця війна не повинна була статися і вона сталася. Тепер ми застрягли в цьому безладі".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський повернеться і угоду про рідкісноземельні мінерали буде підписано, Трамп сказав: "Так, я думаю, що це станеться".

Ведуча запитала, чи справді Україна багата на рідкісноземельні мінерали, на що президент США сказав: "Так, я це перевірив".

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Він також стверджує, що "був дуже жорсткий з Росією – більш жорсткий, ніж будь-хто інший".

При цьому пізніше Трамп зазначив, що добре ладнає з правителем РФ Володимиром Путіним.

Трамп також заявив, що Зеленський "забирав гроші" у США при Джо Байдені так само легко, "як цукерки у дитини".

"Він розумний хлопець і він жорсткий хлопець. Він брав гроші у цієї країни при Байдені, як цукерки у дитини. Це було так легко,  з таким самим ставленням. Я не думаю, що він вдячний", – сказав президент США.

Трампдопомога УкраїніСШАвійна
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