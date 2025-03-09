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Рубіо: Ніхто не погрожував відключити Україні Starlink, але без нього вона б програла війну

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 18:22
Рубіо: Ніхто не погрожував відключити Україні Starlink, але без нього вона б програла війну
Starlink, фото УП

Держсекретар США Марко Рубіо у відповідь на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського запевнив, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Джерело: Рубіо у соцмережі Х, пише "Європейська правда", Ілон Маск у соцмережі Х

Деталі: Держсекретар США назвав вигадками натяки Сікорського на ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачальника послуг.

Рубіо скористався нагодою заявити, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно б програла війну".

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Пряма мова Рубіо: "Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею".

Деталі: Разом з тим, власник Space X Ілон Маск у коментарі до посту Сікорського написав: "Помовч, маленький чоловіче. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink".

Що передувало: Сікорський раніше заявив, що Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

Перед цим Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

У Польщі вже попереджали, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Тим часом стало відомо, що Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.

СШАінтернет
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