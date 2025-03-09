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Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 20:08
Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський мільярдер, власник Space X Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, навіть якщо він не згоден з політикою України.

Джерело: Маск у своїй соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: Маск зазначив, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації.

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Пряма мова: "Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали...

Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету".

Що передувало: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink. Приводом стали заяви Маска, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

У відповідь держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Сам Маск у коментарі до посту Сікорського написав: "Помовч, маленька людино. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink".

Ілон Маскінтернет
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