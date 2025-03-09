Маск пообіцяв ніколи не відключати Україні Starlink, навіть якщо не згоден з її політикою

Американський мільярдер, власник Space X Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, навіть якщо він не згоден з політикою України.

Джерело: Маск у своїй соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: Маск зазначив, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації.

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Пряма мова: "Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали...

Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету".

Exactly!



To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.



I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!



We would never… РЕКЛАМА: March 9, 2025

Що передувало: Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink. Приводом стали заяви Маска, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

У відповідь держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Сам Маск у коментарі до посту Сікорського написав: "Помовч, маленька людино. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink".