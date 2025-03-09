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Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 21:16
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі
фото з Facebook Умєрова

Україна підписала меморандум із виробником системи ППО IRIS-T – німецькою компанією Diehl Defence, який передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.

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Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі".

Передісторія:

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Умєров РустемНімеччинаППО
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