Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: постачання зросте втричі

Україна підписала меморандум із виробником системи ППО IRIS-T – німецькою компанією Diehl Defence, який передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.

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Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Також меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі".

Передісторія:

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На початку вересня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО IRIS-T для України. Йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS).

20 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала шосту за ліком систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM від Німеччини.

Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.

За даними ЗМІ, у першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги, у які зокрема увійдуть танки Leopard, бойові машини піхоти Marder та інше озброєння.

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