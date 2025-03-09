У Києві закрили на вхід три станції метро: пасажир потрапив під поїзд

У Києві станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід через потрапляння пасажира під поїзд.

Джерело: КП "Київський метрополітен", ДСНС Києва

Дослівно: "Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів.

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Рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська".

На станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд".

Деталі: Зазначається, що на місце прямують всі необхідні служби, а про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

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Оновлено: Пізніше в ДСНС Києва повідомили, що тіло загиблого чоловіка деблокували та підняли на платформу.

Дослівно ДСНС: "9 березня о 21:27 від працівників київського метрополітену надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Вирлиця" на колію під потяг впала людина.

Рятувальники встановили, що на першій колії під третім вагоном, на відстані приблизно 70 метрів від платформи, знаходиться тіло чоловіка. Загиблого деблокували та підняли на платформу.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці".