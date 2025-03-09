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На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках

Катерина ТищенкоНеділя, 9 березня 2025, 22:18
На фронті за день 140 боїв, найбільше на Покровському, Курському й Сіверському напрямках
фото Генштабу ЗСУ

На фронті з початку доби зафіксовано 140 боєзіткнень, на Покровському напрямку росіяни здійснили 31 штурм, на Курському відбито 27 ворожих атак, на Сіверському – 20.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку українські війська відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

Противник здійснив чотири атаки на українські укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. Оборонці успішно відбили їх усі.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, на даний час точиться бій.

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На Сіверському напрямку українські воїни в неділю відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.  

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти 17 разів штурмували позиції захисників у районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зоря, Попів Яр та Удачне.

За попередніми підрахунками, у неділю на даному напрямку українські воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще сім атак загарбників тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнали райони Степового та Кам’янського.

На Курському напрямку українські захисники відбили 27 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

Генштабвійна
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