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Трамп висловив невдоволення з приводу заяв РФ та України щодо війни – Білий дім

Ольга Глущенко Вівторок, 1 квітня 2025, 00:24
Трамп висловив невдоволення з приводу заяв РФ та України щодо війни – Білий дім
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо заяв обох сторін російсько-української війни про її припинення.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт, цитує "Суспільне"

Пряма мова Лівітт: "Президент неймовірно наполегливо працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією та Україною.

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І він виразив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту".

Деталі: За словами Лівітт, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона додала, що "команди продовжують взаємодію".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп вірить, що глава РФ Володимир Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що він встановив для РФ "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на це.

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Передісторія:

  • У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений"  на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.
  • Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну. 
  • Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді в суботу, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.
  • Також Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.

Трампросійсько-українська війна
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