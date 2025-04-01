Трамп висловив невдоволення з приводу заяв РФ та України щодо війни – Білий дім
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо заяв обох сторін російсько-української війни про її припинення.
Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт, цитує "Суспільне"
Пряма мова Лівітт: "Президент неймовірно наполегливо працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією та Україною.
І він виразив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту".
Деталі: За словами Лівітт, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона додала, що "команди продовжують взаємодію".
Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп вірить, що глава РФ Володимир Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що він встановив для РФ "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на це.
Передісторія:
- У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.
- Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.
- Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді в суботу, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.
- Також Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.