Трамп висловив невдоволення з приводу заяв РФ та України щодо війни – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо заяв обох сторін російсько-української війни про її припинення.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Лівітт, цитує "Суспільне"

Пряма мова Лівітт: "Президент неймовірно наполегливо працює над тим, щоб досягти угоди про мир між Росією та Україною.

Реклама:

І він виразив своє невдоволення висловлюваннями з боку керівників по обидва боки цього конфлікту".

Деталі: За словами Лівітт, Трамп говорить про те, "щоб конфлікт завершився". Вона додала, що "команди продовжують взаємодію".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп вірить, що глава РФ Володимир Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що він встановив для РФ "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на це.

РЕКЛАМА:

Передісторія: