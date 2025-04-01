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Маск повернеться у свою компанію – Трамп

Ольга Глущенко Вівторок, 1 квітня 2025, 04:58
Маск повернеться у свою компанію – Трамп
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що "в певний момент" департамент державної ефективності США (DOGE) припинить існування, оскільки мільярдер Ілон Маск доступний йому як спеціальний державний службовець протягом 130 днів.

Джерело: Трамп під час зустрічі із журналістами, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад".

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"Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу".

"У якийсь момент Ілон захоче повернутися в свою компанію".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи продовжить роботу DOGE за відсутності Маска, Трамп сказав, що вважає, що керівники його федеральних агентств "багато чому навчилися" про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі з них захочуть залишити співробітників DOGE "на борту".

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Пряма мова Трампа: "Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу і робити її, знаєте, як ми говоримо, зі скальпелем, і це те, чого ми хочемо".

Нагадаємо: У лютому міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.

На початку березня Трамп на засіданні Кабінету заявив, що керівник департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск уповноважений давати департаментам рекомендації, а не приймати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики.

ТрампМаскСША
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