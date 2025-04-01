ЦАХАЛ заявив про атаку на передмістя Бейрута і ліквідацію бойовика "Хезболли"
ЦАХАЛ атакував південне передмістя Бейрута, ціллю удару був бойовик терористичної організації "Хезболла".
Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах
Деталі: У повідомленні зазначається, що удар прийшовся по ключовому опорному пункту "Хезболли" в районі Дахія.
Дослівно ЦАХАЛ: "Удар був спрямований проти терориста "Хезболли", який нещодавно керував бойовиками ХАМАС і допомагав їм у плануванні масштабного і неминучого теракту проти ізраїльського цивільного населення".
Деталі: Військові Ізраїлю додають, що, зважаючи на безпосередню загрозу, яку становив терорист, ЦАХАЛ і служба безпеки вжили заходів для його ліквідації і усунули загрозу.
Нагадаємо: В лютому армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по контрольно-пропускних пунктах на лівансько-сирійському кордоні, через які "Хезболла" здійснює контрабанду зброю на ліванську територію.