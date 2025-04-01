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ЦАХАЛ заявив про атаку на передмістя Бейрута і ліквідацію бойовика "Хезболли"

Ольга Глущенко Вівторок, 1 квітня 2025, 05:36
ЦАХАЛ заявив про атаку на передмістя Бейрута і ліквідацію бойовика Хезболли
ізраїльські військові, ілюстративне фото: ЦАХАЛ

ЦАХАЛ атакував південне передмістя Бейрута, ціллю удару був бойовик терористичної організації "Хезболла".

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах

Деталі: У повідомленні зазначається, що удар прийшовся по ключовому опорному пункту "Хезболли" в районі Дахія.

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Дослівно ЦАХАЛ: "Удар був спрямований проти терориста "Хезболли", який нещодавно керував бойовиками ХАМАС і допомагав їм у плануванні масштабного і неминучого теракту проти ізраїльського цивільного населення".

Деталі: Військові Ізраїлю додають, що, зважаючи на безпосередню загрозу, яку становив терорист, ЦАХАЛ і служба безпеки вжили заходів для його ліквідації і усунули загрозу.

Нагадаємо: В лютому армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по контрольно-пропускних пунктах на лівансько-сирійському кордоні, через які "Хезболла" здійснює контрабанду зброю на ліванську територію.

ЛівантероризмІзраїль
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