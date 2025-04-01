Китай розпочав нові військові навчання навколо Тайваню

Фрегат "Далі", що входить до складу флотилії китайських ВМС НВАК під час навчань 25 лютого 2025 року. Фото eng.chinamil.com.cn

Збройні сили Китаю у вівторок заявили, що розпочали спільні навчання армії, флоту і ракетних військ навколо Тайваню, щоб це стало "суворим попередженням і потужним стримуючим фактором проти незалежності Тайваню".

Джерело: агентство Reuters з посилання на заяву Командування східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю

Дослівно командування: "Основна увага навчань приділяється перевірці бойової готовності на морі і в повітрі, захопленні всебічного контролю, завданні ударів по морських і наземних цілях, а також встановленню контролю над ключовими районами і маршрутами".

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Деталі: У відеороликах, що супроводжують оголошення навчань, президента Тайваню Лая Чінте назвали "паразитом".

В одному з роликів його зобразили його у вигляді мультиплікаційного жука, якого тримають на паличках над палаючим Тайванем.

В іншому – у вигляді жука, який розмножує паразитів по всьому острову. "Паразит отруює острів Тайвань. Паразит спустошує острів. Паразит прагне остаточного знищення", – йдеться в анімації.

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Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що така риторика Китаю не сприяє миру і "показує їх провокаційний характер". У коментарі журналістам він додав, що НВАК повинна зосередитися на вирішенні своїх проблем з корупцією замість того, щоб руйнувати мир і стабільність в регіоні.

Міністерство оборони Тайваню заявило у вівторок, дало відповідні доручення військовим літакам і кораблям, а також активувало наземні ракетні системи у відповідь на дії Китаю.