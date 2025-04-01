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Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1 540 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 1 квітня 2025, 07:55
Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1 540 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 540 ворожих солдатів та понад 160 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 916 770 (+1 540) осіб,
  • танків – 10 505 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 21 856 (+37) од,
  • артилерійських систем – 25 552 (+15) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 462 (+46) од,
  • крилатих ракет – 3123 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 646 (+53) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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