Втрати РФ у війні зросли: за минулу добу ЗСУ знешкодили ще 1 540 окупантів
Вівторок, 1 квітня 2025, 07:55
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 540 ворожих солдатів та понад 160 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 916 770 (+1 540) осіб,
- танків – 10 505 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 21 856 (+37) од,
- артилерійських систем – 25 552 (+15) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 462 (+46) од,
- крилатих ракет – 3123 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 646 (+53) од.
Дані уточнюються.