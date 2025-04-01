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Ніч без "Шахедів": вперше в 2025 році Росія не вдалася до масованої атаки дронів

Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 08:19
Ніч без Шахедів: вперше в 2025 році Росія не вдалася до масованої атаки дронів
ілюстративне фото Getty Images

Ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Як свідчить статистика Повітряних сил ЗСУ, ворог вперше за довший час не вдався до масованої атаки дронами.

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Водночас росіяни не обійшлися без ударів по Україні: зокрема за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, від вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікополю. Було пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.

Передісторія:

безпілотникиРосіяШахед
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