Ніч без "Шахедів": вперше в 2025 році Росія не вдалася до масованої атаки дронів
Вівторок, 1 квітня 2025, 08:19
Ніч на 1 квітня стала першою в 2025 році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів-камікадзе.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Як свідчить статистика Повітряних сил ЗСУ, ворог вперше за довший час не вдався до масованої атаки дронами.
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Водночас росіяни не обійшлися без ударів по Україні: зокрема за даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, від вечора і до ранку ворог продовжував бити по Нікополю. Було пошкоджено три приватні оселі, інфраструктуру та адмінбудівлю.
Передісторія:
- 30 березня президент США Дональд Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений" на Володимира Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.
- Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.