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За добу на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 1 квітня 2025, 08:35
За добу на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оброни відбивали російські атаки по всій лінії фронту, найважча ситуація була на Покровському та Лиманському напрямках; загалом за добу відбулося 216 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 1 квітня

Дослівно ГШ: "Вчора (31 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів, залучив три ракети та скинув 169 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2223 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська зупинили 7 атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 26 разів. Намагалися просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

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На Сіверському напрямку загарбники 3 рази атакували позиції українських захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 19 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак росіян поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 10 атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя.

На Оріхівському напрямку росіяни 9 разів атакував позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку агресор проводив 1 наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні у Курській області Росії підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників.

"Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню", – повідомили у Генштабі.

Водночас ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Генштабросійсько-українська війна
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