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FT: Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа про Гренландію

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 1 квітня 2025, 09:19
FT: Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа про Гренландію
Літак Трампа в Гренландії, ілюстративне фото Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен цього тижня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, що стане першими переговорами на високому рівні після переобрання Дональда Трампа та його заяв про намір "взяти під контроль" Гренландію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Financial Times

Деталі: Расмуссен і Рубіо планують провести переговори на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, яка стартує 3 квітня, повідомили джерела видання.

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Однак співрозмовники застерігають, що через напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном зустріч можуть скасувати.

За даними офіційних осіб, наразі дипломатичні контакти між США та Данією зведені до мінімуму.

У Держдепі США відмовилися коментувати можливість проведення зустрічі цього тижня.

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Нагадаємо

28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

Венс також повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

ДаніяСШАТрамп
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