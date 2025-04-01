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Рубіо відвідає Брюссель: у НАТО говоритимуть про тривалий мир в Україні

Христина Бондарєва, Ірина БалачукВівторок, 1 квітня 2025, 09:39
Рубіо відвідає Брюссель: у НАТО говоритимуть про тривалий мир в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото з Facebook U.S. Department of State

Глава Державного департаменту США Марко Рубіо поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, де серед іншого говоритимуть про забезпечення тривалого миру в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Держдепу Теммі Брюс  

Деталі: Брюс повідомила, що Рубіо відвідає Брюссель з 2 по 4 квітня.

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За її словами, на засіданні міністрів закордонних справ НАТО говоритимуть про пріоритети безпеки НАТО, в тому числі про збільшення інвестицій Альянсу в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні.

Також сторони обговорять спільну загрозу Китаю для Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського альянсів та плани щодо саміту НАТО в Гаазі цього літа.

Передісторія:

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  • Міністри закордонних справ країн НАТО проведуть зустріч в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі вперше після повернення Дональда Трампа до влади.
  • Зустріч пройде на тлі закликів Трампа до європейських союзників підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП – це обсяг, який на свою оборону не виділяють самі США.
  • Після повернення Трампа до Білого дому серед союзників зросли занепокоєння щодо можливого виходу США з НАТО.

Читайте також: Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.

СШАНАТОБельгія
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