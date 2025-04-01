Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до України з 11-тим візитом
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка готується до відставки, 1 квітня прибула до України з 11-тим і, ймовірно, останнім візитом на посаді.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини
Деталі: На вокзалі міністерку зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини у Києві Мартін Єгер.
Після прибуття глава МЗС Німеччини заявила про виділення Україні додаткових 130 мільйонів євро для гуманітарних потреб та заходів зі зміцнення стабільності, повідомляє німецьке дипломатичне відомство.
"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми… стоїмо на боці України та підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – прокоментувала візит очільниця німецької дипломатії.
У Києві Бербок проведе зустрічі з українськими політиками та представниками громадянського суспільства, повідомили в МЗС. Під час переговорів обговорюватимуться заходи, які Україна здійснює для вступу до ЄС.
Нагадаємо:
- В кінці березня Бербок анонсувала, що Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії озброєнь для того, щоби держава могла боронитися проти нових атак Росії.
- Раніше Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році.