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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до України з 11-тим візитом

Христина Бондарєва, Степан ГафткоВівторок, 1 квітня 2025, 10:05
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до України з 11-тим візитом
Фото: DPA

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка готується до відставки, 1 квітня прибула до України з 11-тим і, ймовірно, останнім візитом на посаді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини

Деталі: На вокзалі міністерку зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини у Києві Мартін Єгер.

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Після прибуття глава МЗС Німеччини заявила про виділення Україні додаткових 130 мільйонів євро для гуманітарних потреб та заходів зі зміцнення стабільності, повідомляє німецьке дипломатичне відомство.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми… стоїмо на боці України та підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – прокоментувала візит очільниця німецької дипломатії.

У Києві Бербок проведе зустрічі з українськими політиками та представниками громадянського суспільства, повідомили в МЗС. Під час переговорів обговорюватимуться заходи, які Україна здійснює для вступу до ЄС.

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