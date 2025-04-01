Дві третини українців вважають, що США втомились від України, а Європа ні

64% українців вважають Європу своїм союзником, який хоче миру на прийнятних умовах, водночас щодо США думки протилежні – 67% переконані, що Америка втомилась від України і тому тисне на Київ для поступок агресору.

Джерело: результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології, проведених у лютому-березні

Дослівно КМІС: "Як можна бачити на графіку нижче, ми маємо практично "дзеркальне" сприйняття Європи і США. У випадку Європи 64% вважають її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%. У випадку ж США, за останніми даними, 67% вважають, що вони втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру – 24%".

Реклама:

Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи також зазначили, що частині респондентів ставили питання загалом щодо "Заходу" – З яким твердженням щодо підтримки Заходом України ви згодні в більшій мірі?

Результати дослідження показали, що поточні настрої гірші, ніж були в 2022 році (тобто віра в Захід знизилася). Однак динаміка була нелінійною і за останній рік соціологи, навпаки, простежують покращення ситуації.

"З вересня 2022 року до лютого 2024 року з 73% до 49% стало менше тих, хто вірить у підтримку Заходу і вірить у його бажання прийнятного миру для України. Далі, до лютого-березня 2025 року їх часка зросла до 62%. Тобто наразі більшість українців – 62% – вважають Захід союзником і партнером у досягненні прийнятного миру", – зазначає КМІС.

РЕКЛАМА:

Інфографіка КМІС

Також соціологи зазначають, що, враховуючи близькість оцінок для "Заходу" в цілому до оцінок для "Європи", можна припустити, що зараз під "Заходом" українці переважно розуміють Європу.

КМІС провів два дослідження: 14 лютого - 4 березня та 12-22 березня. Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю серед дорослих громадян, що мешкають на підконтрольних уряду України територіях. Під час передшого дослідили думку 2 029 респондентів (статистична похибка 2,4%), а під час другого – 1 326 респондентів (статистична похибка 2,5%).