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73% українців негативно оцінюють президентство Трампа – КМІС

Анастасія ПроцВівторок, 1 квітня 2025, 11:23
73% українців негативно оцінюють президентство Трампа – КМІС
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними опитування КМІС, більшість українців не вірять у справедливий мир за президентства Дональда Трампа. Якщо у грудні 2024 року 31% респондентів очікували несправедливого миру, то у березні 2025 року цей показник зріс до 55%. Загалом ставлення до американського лідера погіршилося: 73% опитаних оцінюють його президентство як негативне для України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Згідно з соціологічними дослідженнями, проведеними у березні 2025 року, українці значно песимістичніше оцінюють можливі наслідки президентства Дональда Трампа для України.

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інфографіка КМІС

Якщо у грудні 2024 року 31% опитаних вважали, що Україна може зіткнутися зі скоріше чи повністю несправедливим миром, то в період 14 лютого – 4 березня цей показник зріс до 58%. У другій половині березня (12-22 березня) він дещо знизився до 55%, однак більшість українців все ж дотримуються критичних оцінок.

 
інфографіка КМІС

Зокрема, 22% опитаних вважають, що мир буде повністю несправедливим, а ще 32% допускають, що він буде несправедливим, хоча з виконанням деяких вимог України.

18% українців очікують скоріше чи повністю справедливий мир, серед них 3% сподіваються на повністю справедливий мир, а 15% вважають, що він буде радше справедливим, але з певними поступками Росії.

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Ще 21% респондентів припускають, що мир буде частково справедливим, частково ні.

Також змінилося загальне ставлення українців до Трампа як президента США.

 
інфографіка КМІС

Дослівно: "Ми бачимо навіть більш виражені зміни з грудня 2024 року. Так, перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Д. Трамп буде президентом США. Проте вже в березні 2025 року так думають лише 19%. Натомість з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року зросла частка тих, хто вважає, що для України це погано, що Д. Трамп став президентом".

 
інфографіка КМІС

КМІС провів два дослідження: 14 лютого - 4 березня та 12-22 березня. Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю серед дорослих громадян, що мешкають на підконтрольних уряду України територіях. Під час передшого дослідили думку 2 029 респондентів (статистична похибка 2,4%), а під час другого – 1 326 респондентів (статистична похибка 2,5%).

опитуванняТрампмирУкраїна
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