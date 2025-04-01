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За $8 тисяч військових переводили до тилу: ДБР викрило схему ексвисокопосадовця ЗСУ

Степан Гафтко, Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 11:39
За $8 тисяч військових переводили до тилу: ДБР викрило схему ексвисокопосадовця ЗСУ
Фото: ДБР

Працівники Державного б'юро розслідувань повідомили про підозру чотирьом організаторам схеми, за якою військовослужбовців переводили з передової до тилових частин за "таксу" в середньому 8 тисяч доларів, серед учасників – ексвисокопосадовець ЗСУ.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП у правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора ексзаступнику начальника штабу одного із командувань видів ЗСУ, ще двом військовослужбовцям та цивільній особі повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб".

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Деталі: Правоохоронці повідомили, що схема передбачала переведення військовослужбовців з передової до частин, не задіяних в активних бойових діях, за гроші. 

У середньому "такса" становила 8 тисяч доларів. За даними джерел УП в правоохоронних органах, ексвисокопосадовець ЗСУ, який фігурує в справі – полковник Володимир Гаманенко, який обіймав посаду заступника начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

 
Фото: ДБР

Цей чиновник завдяки своїм зв’язкам та повноваженням мав змогу безпосередньо впливати на прийняття незаконних рішень серед військових керівників, у тому числі високопосадовців ЗСУ. 

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Фото: ДБР

Правоохоронці змогли задокументувати злочинні дії організаторів схеми, яким тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, чотирьом військовослужбовцям, які скористались "послугами" зловмисників та заплатили за переведення до тилових частин, було висунуто підозри. 

Загалом, під час досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють понад 150 випадків можливого незаконного переведення військових у тил за цією схемою.

ДБРОфіс генпрокурораухилянтиармія
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