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У березні росіяни подвоїли обстріли Харкова: за місяць поранено 99 людей

Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 12:08
У березні росіяни подвоїли обстріли Харкова: за місяць поранено 99 людей
фото Харківської обласної прокуратури

У березні кількість обстрілів Харкова російськими окупаційними військами зросла вдвічі порівняно з лютим.

Джерело: міський голова Ігор Терехов у соцмережах

Пряма мова: "Кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього наш ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу.

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Останні тижні показали зміну тактики РФ. "Шахеди" залітають у повітряний простір Харкова групами й завдають комбінованих ударів по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, бізнес-об’єктах. А за 30-40 хвилин, коли на місцях вже працюють рятувальники, медики, поліція, комунальні служби, ворог цілить по них вдруге. Холодний і цинічний розрахунок: більше жертв, більше руйнувань, більше людського страху".

Деталі: За даними мера, за місяць у результаті ворожих атак поранень зазнали 99 харків’ян, серед них 12 дітей. Двоє людей загинули.

 

Пряма мова: "Знаю, ворог не зупиниться і далі шукатиме нові способи терору. Але він не здатен зламати нашу єдність й підтримку одне одного. Разом ми обовʼязково вистоїмо, незважаючи ні на що!".

ХарківШахед
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