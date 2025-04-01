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У Польщі затримали українця: підозрюють у роботі на російські спецслужби

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 12:24
У Польщі затримали українця: підозрюють у роботі на російські спецслужби
фото - Polsat

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 47-річного українця за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Джерело: речник польського МВС Яцек Добжинський, якого цитує Polsat News, "Європейська правда"

Деталі: Як розповів Добжинський, українця затримали на території Мазовецького воєводства.

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"Співробітники ABW на основі власних висновків і матеріалів затримали 47-річного громадянина України, який діяв на користь російської розвідки в Мазовецькому воєводстві", – розповів речник МВС.

Як зазначено, чоловік нібито проводив розвідку військових об'єктів на території Польщі.

На підставі "вагомих доказів", зібраних ABW, Мазовецький відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури розпочав розслідування і висунув чоловікові звинувачення в участі в діяльності російської розвідки, спрямованої проти Республіки Польща.

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Окружний суд Варшави заарештував українця на три місяці.

Нагадаємо: 17 березня Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій одна особа звинувачується в підпалі торгового центру IKEA  у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Також стало відомо, що окрім підпалу магазину IKEA у Вільнюсі російські спецслужби також стоять за підпалом торгового центру у Варшаві.

ПольщашпигунствоРосія
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