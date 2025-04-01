За березень росіяни окупували 133 кв км території України – DeepState

Аналітичний проєкт DeepState підрахував, що за березень російські війська окупували 133 кв км української території – це значно менше, ніж було у липні 2024 року – лютому 2025 року.

Джерело: DeepState в Telegram

Дослівно проєкт: "Триває падіння результативності кацапських (російських – ред.) військ. У порівнянні з листопадом місячні втрати території впали у майже 6 разів".

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Інфографіка DeepState

Деталі: Водночас аналітики наголосили, що це не означає, що росіяни наразі зменшили кількість атак і просто чекають домовленостей щодо припинення вогню. Навпаки – окупанти поновили наступальні операції на кількох напрямках.

"А інтенсивність на Покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня і вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста іноді просто сипалася", – йдеться в повідомленні.

У DeepState додали, що попри велику втому у Силах Оборони та чималу кількість проблем, українським воїнам все ж вдається "мінімізувати успіхи противника".

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Також зазначають, що нині у полон потрапляють загарбники, які перед відправкою на фронт пройшли лише кількаденну підготовку.

"На жаль, зараз у них є своєрідний резерв у вигляді курського угруповання, і велике питання, куди його перекинуть чи розділять", – підсумували в DeepState.