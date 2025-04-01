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Сибіга: Росія знову порушила домовленості зі США та вдарила по енергооб’єкту Херсона

Анастасія ПроцВівторок, 1 квітня 2025, 12:55
Сибіга: Росія знову порушила домовленості зі США та вдарила по енергооб’єкту Херсона
фото: "Європейська правда"

Під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує порушувати домовленість про "енергетичне перемир’я". Вранці окупанти вдарили по енергооб’єкту в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч жителів.

Джерело: Сибіга, очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова Сибіги: "Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тис. жителів".

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Деталі: Також керівник Херсонської МВА повідомив, що у Херсоні знеструмлені частина Центрального та Корабельного району.

Передісторія:

  • 24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. 

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії

Сибіга АндрійенергетикаХерсон
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