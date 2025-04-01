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В Австрії мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 13:36
В Австрії мікроавтобус із українцями зіткнувся з вантажівкою: четверо загиблих
фото ORF

Зранку 1 квітня на автобані поблизу австрійського населеного пункту Зеебенштайн в напрямку Відня сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Джерело: ORF з посиланням на дані поліції, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з даними правоохоронців, мікроавтобус і вантажівка зіткнулись лоб в лоб. Внаслідок аварії загинули чотири людини, ще шестеро постраждали, причому четверо з них – серйозно.

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Як розповіли рятувальники, деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, тому їх довелось визволяти за допомогою спеціального обладнання.

За словами представника поліції Йоганна Баумшлагера, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли з нею зіткнувся мікроавтобус.

Він зазначив, що у мікроавтобусі перебували громадяни України. При цьому представник поліції уточнив, що не йдеться про контрабанду або погоню.

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Усіх постраждалих доправили в лікарню. В операції було задіяно три вертольоти, три бригади швидкої медичної допомоги, дев'ять рятувальних машин і дев'ять пожежних автомобілів.

Нагадаємо: В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП сталась  і в січні.

АвстріяДТП
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