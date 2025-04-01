В Україні подекуди дощитиме, в Карпатах очікують мокрий сніг  

Найближчими днями у більшості областей України пройдуть невеликі дощі, у Карпатах – з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "2 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень і на південному сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів; вночі та вранці у центральних та південних областях місцями туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14-19°".

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Деталі: Вітер очікується північно-західний та північний, 5-12 м/с, вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці у середу невеликий дощ, вночі +8+6°, вдень до +11°, вітер північний, 7-12 м/с.

Погода 2 квітня Скриншот з сайту УГМЦ

У наступні дві доби у південно-східній частині, вночі 3 квітня також і на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

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3-4 квітня вночі 4-9° тепла, у західних та північних областях 0-6° тепла, вдень +11+18°. Вітер північно-західний та північний, 5-12 м/с.

У Києві у четвер та п’ятницю без опадів, вночі +6+4°, вдень до +16+18°, вітер північний, північно-західний, 5-12 м/с.