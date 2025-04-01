Хакери "поклали" сайт і додаток "РЖД"
Вівторок, 1 квітня 2025, 14:02
Державна компанія "Российские железные дороги" повідомила про масовану DDoS-атаку, унаслідок якої не працюють офіційний сайт і мобільний додаток.
Джерело: РЖД у Telegram
Дослівно: "Наш сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. Намагаємося якнайшвидше відновити їхню роботу. Каси на станціях і вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі".
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Що передувало: 31 березня роботі сайту метро столиці держави-агресора РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту було розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".
Передісторія:
- 23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.
- Зранку 27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
- Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу після відновлення роботи виникли збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".