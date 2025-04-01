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Хакери "поклали" сайт і додаток "РЖД"

Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 14:02
Хакери поклали сайт і додаток РЖД
ілюстративне фото РЖД

Державна компанія "Российские железные дороги" повідомила про масовану DDoS-атаку, унаслідок якої не працюють офіційний сайт і мобільний додаток.

Джерело: РЖД у Telegram

Дослівно: "Наш сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. Намагаємося якнайшвидше відновити їхню роботу. Каси на станціях і вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі".

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Що передувало: 31 березня роботі сайту метро столиці держави-агресора РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту було розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".

Передісторія:

  • 23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.
  • Зранку 27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.
  • Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу після відновлення роботи виникли збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".

хакериРосія
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