Хакери "поклали" сайт і додаток "РЖД"

Державна компанія "Российские железные дороги" повідомила про масовану DDoS-атаку, унаслідок якої не працюють офіційний сайт і мобільний додаток.

Джерело: РЖД у Telegram

Дослівно: "Наш сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. Намагаємося якнайшвидше відновити їхню роботу. Каси на станціях і вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі".

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Що передувало: 31 березня роботі сайту метро столиці держави-агресора РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту було розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".

Передісторія: