Ле Пен назвала свій вирок "ядерною бомбою" від системи
Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку суд визнав винною у справі про розкрадання публічних коштів, заявила, що вирок для неї став "ядерною бомбою, скинутою системою".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал The Guardian
Деталі: Ле Пен заявила, що її ультраправа партія "Національне об’єднання" не дозволить, щоб рішення суду, яке фактично унеможливлює її участь у президентських виборах 2027 року, позбавило французів права обирати свого лідера.
Вона наголосила, що має намір "захистити французький народ і його право голосувати за того, кого він вважає гідним".
Політикиня назвала вирок "ядерною бомбою", яку "система" спрямувала проти неї, і зазначила, що настільки жорсткі заходи є свідченням того, що її партія наближається до перемоги на виборах.
"Ми цього не допустимо", – додала Ле Пен, звинувативши судову систему у втручанні в виборчий процес і підриві авторитету Франції як захисниці демократії.
Водночас вона засудила погрози суддям, назвавши їх "скандальними" та "неприйнятними".
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Нагадаємо:
- Як відомо, Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.
- Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.