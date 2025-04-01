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Стало відомо, хто може очолити Суспільне: серед кандидатів – Чернотицький і Ткаченко

Анастасія ПроцВівторок, 1 квітня 2025, 16:49
Стало відомо, хто може очолити Суспільне: серед кандидатів – Чернотицький і Ткаченко
фото: "Суспільне"

Суспільне мовлення визначило претендентів на посаду голови правління на наступні чотири роки. До конкурсу допущено шістьох кандидатів, серед яких чинний керівник мовника Микола Чернотицький та ексміністр культури Олександр Ткаченко. 

Джерело: "Суспільне"

Деталі: 1 квітня наглядова рада Суспільного Мовлення завершила підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління. За його підсумками до першого етапу допущено всіх шістьох претендентів:

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  • Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка;
  • Олександр Ткаченко, ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу";
  • Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;
  • Олександр Харебін, ексзаступник гендиректора НТКУ, колишній член наглядової ради "ВЕТЕК Медіа" у власності олігарха Курченка;
  • Микола Чернотицький, чинний голова правління Суспільного з 2021 року.
  • Юрій Юрченко, засновник телеканалу "МТМ" у Запоріжжі.

Зазначається, що рішення ухвалили на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який провів попередній аналіз поданих документів на відповідність вимогам Положення про обрання голови та членів правління.

Наступний етап конкурсного добору передбачає вивчення та обговорення поданих документів. Після цього наглядова рада вирішить, хто з кандидатів буде допущений до етапу заслуховування програм розвитку.

ЗМІСуспільне
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