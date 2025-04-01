Польща передала Україні пропагандиста із пулу Медведчука Молчанова
В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ передали російського агента "політексперта" із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука пропагандиста Кирила Молчанова.
Джерело: СБУ, джерело УП в правоохоронних органах
Дослівно СБУ: "Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО. Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.
За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави".
Деталі: Імені пропагандиста у відомстві не вказують, проте за даними УП, йдеться про Молчанова.
У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe).
Також він був одним із частих гостей токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Так, тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.
Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.
Також Молчанов публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього він використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).