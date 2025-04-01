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Польща передала Україні пропагандиста із пулу Медведчука Молчанова

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоВівторок, 1 квітня 2025, 17:24
Польща передала Україні пропагандиста із пулу Медведчука Молчанова
Кирило Молчанов, фото від джерел УП

В Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ передали російського агента "політексперта" із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука пропагандиста Кирила Молчанова.

Джерело: СБУ, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО. Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

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За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави".

Деталі: Імені пропагандиста у відомстві не вказують, проте за даними УП, йдеться про Молчанова.

У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe).

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Також він був одним із частих гостей токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Так, тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

 

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Також Молчанов публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього він використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

пропагандаМедведчукПольщаСБУ
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