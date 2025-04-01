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В українця, який напав з ножем на людей в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 1 квітня 2025, 17:50
В українця, який напав з ножем на людей в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив

Чоловік, який 27 березня влаштував різанину в Амстердамі, поранивши п'ятьох людей, підозрюється у замаху на їхнє вбивство з ймовірним терористичним умислом.

Джерело: прокуратура Нідерландів, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У прокуратурі заявили, що чоловік підозрюється за п'ятьма пунктами замаху на вбивство або ненавмисне вбивство з терористичних мотивів.

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Зазначається, що один постраждалий чоловік був виписаний з лікарні до п'ятниці, 28 березня, інші постраждалі залишаються в лікарні, але в стабільному стані.

Нагадаємо, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Поліція Амстердама заявила, що чоловік, який поранив ножем п’ятьох людей, є 30-річним громадянином України з Донецької області.

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Згодом повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів. 

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.

НідерландиУкраїнатероризм
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