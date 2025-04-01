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Заарештована у Молдові Гуцул написала листа Венсу

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 1 квітня 2025, 19:08
Заарештована у Молдові Гуцул написала листа Венсу
фото: newsmaker

Башкан (голова) Гагаузії Євгенія Гуцул, яку нещодавно заарештували у Молдові, написала листа зі скаргами віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Джерело: лист Гуцул, який вона виклала в соцмережах 1 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Більшу частину листа глава Гагаузії розповідає, як Молдова нібито порушила право на самоврядування автономного регіону "з благословення Європейського Союзу та Великої Британії".

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Свій арешт вона порівняла з подіями в сусідній Румунії, де проти кандидата в президенти Келіна Джорджеску порушили кримінальну справу, зокрема за заклики до повалення державного ладу.

"Пане віцепрезидент, враховуючи вашу принципову прихильність до реальної, а не показної демократії, ми сподіваємося на Вашу допомогу. Надзвичайно важливо, щоб американські інституції дали політичну оцінку порушенням, які відбуваються в Гагаузії", – вважає Гуцул.

Наприкінці листа вона зазначила, що пише з в'язниці №13 Кишинева, "визнаної міжнародними організаціями установою з нелюдськими умовами утримання, призначеною для вбивць і ґвалтівників".

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Раніше аналогічні відозви лідерка Гагаузії писала Владіміру Путіну та Дональду Трампу.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене, та ухвалили рішення про 20-денний арешт. 

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

МолдоваСШАТрамп
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