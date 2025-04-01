Стали відомі деталі оборонного саміту ЄС у Польщі

На неформальному саміті Євросоюзу, який відбудеться 2-3 квітня у Варшаві, міністри оборони розглянуть ініціативу високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас зі збільшення військової допомоги Україні.

Джерело: про це "Європейській правді" розповів посадовець Європейської служби зовнішніх справ (EEAS)

Деталі: Співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що ініціатива Каї Каллас зі збільшення військової допомоги Україні передбачає насамперед закриття першочергових потреб ЗСУ у боєприпасах: 2 млн пострілів великого калібру на 5 млрд євро до кінця 2025 року.

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"Порядок денний зустрічі складається з двох сесій. Перша – про військову підтримку України з боку ЄС. Друга – про Білу книгу з питань європейської оборони (єврокомісара Андрюса Кубілюса)", – розповів посадовець EEAS.

Він уточнив, що під час першої сесії буде обговорене "посилення військової підтримки ЄС і можливі гарантії безпеки для України".

"Це включає в себе ініціативу високої представниці щодо посилення військової підтримки України, а також можливості для поглиблення співпраці між ЄС та українською оборонно-промисловою базою, співпрацю з НАТО та іншими партнерами. Час дозволить нам досить глибоко обговорити ці теми", – додав співрозмовник "Європейської правди".

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"На першу сесію ми запросили українського міністра оборони Рустема Умєрова та генерального секретаря НАТО, якого через зайнятість на міністерському саміті в Брюсселі замінить заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська", – повідомив чиновник EEAS.

За його словами, друга сесія, присвячена "Білій книзі" і плану "Переозброїти Європу" (ReArm Europe), запланована у форматі "швидкого обміну думками між міністрами щодо пропозицій з їх фінансування" – з тим, щоб розробити конкретний план дій до саміту Європейської Ради 26-27 червня.

"Важливо допомогти Україні досягти всеосяжного, справедливого і тривалого миру, чого можна досягти лише з позиції сили. Саме тому висока представниця ЄС виступила з ініціативою щодо надання посиленої військової підтримки Україні, зокрема щодо боєприпасів", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

"Україна потребує від нас 2 млн боєприпасів великого калібру приблизно на суму в 5 млрд євро в 2025 році. Цей запит був зроблений безпосередньо Зеленським під час останнього саміту Європейської Ради", – розповів він.

Європосадовець нагадав, що під час неформальних самітів міністри не приймають жодних рішень. Але вони планують підготувати базу для прийняття рішення під час чергового засідання Ради ЄС з закордонних справ з питань безпеки, запланованого на 14 квітня.

"Ми хочемо отримати більше інформації про те, що країни-члени планують відправити в Україну з точки зору поставок боєприпасів. І подивитися, що саме ми можемо зробити більше колективно як ЄС. Країни-члени вже надали нам досить багато інформації, але ми хотіли б мати повну картину", – підсумував він.

Нагадаємо, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас назвала "реалістичним планом" спочатку домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси в рамках її ширшої ініціативи воєнної допомоги Україні на суму до 40 млрд євро.

Деталі про оборонні ініціативи ЄС – у статті Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи