Латвія передала Україні ще 1,5 тисячі дронів

Уряд Латвії направив Збройним силам України ще 1 500 бойових БПЛА.

Джерело: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: У вівторок, 1 квітня, Спрудс повідомив про те, що ще 1500 бойових безпілотників відправляють з Латвії в Україну.

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"Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників", – заявив він.

Фото: Х

Як відомо, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

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28 березня уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".