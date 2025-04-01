Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Латвія передала Україні ще 1,5 тисячі дронів

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 1 квітня 2025, 20:35
Латвія передала Україні ще 1,5 тисячі дронів
фото: Getty Images

Уряд Латвії направив Збройним силам України ще 1 500 бойових БПЛА.

Джерело: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: У вівторок, 1 квітня, Спрудс повідомив про те, що ще 1500 бойових безпілотників відправляють з Латвії в Україну. 

Реклама:

"Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 млн євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників", – заявив він.

Фото: Х
Фото: Х

Як відомо, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

РЕКЛАМА:

28 березня уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".

ЛатвіябезпілотникиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
На Херсонщині скоротили комендантську годину
Після України в РФ також вирішили передати США список "порушень" часткового режиму тиші
Російська армія атакувала Нікопольщину: троє людей постраждали, серед них дитина
Стали відомі деталі оборонного саміту ЄС у Польщі
Останні новини
09:23
Reuters: Тайвань висунув обвинувачення капітану китайського судна за пошкодження підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
07:34
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 210 окупантів і 15 ББМ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: