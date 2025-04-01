Трамп відвідає у травні Саудівську Аравію - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт офіційно підтвердила, що президент США Дональд Трамп у травні здійснить візит до Саудівської Аравії.

Джерело: Левітт на брифінгу 1 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Левітт, Трамп "вирушить до Саудівської Аравії у травні".

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Вона додала, що деталі поїздки, зокрема і конкретна дата, ще узгоджуються та будуть оголошені пізніше.

ЗМІ раніше писали, що Саудівська Аравія стане першою країною, куди президент США здійснить свій закордонний візит.

Тим часом російська сторона розглядає її як одне з місць потенційної зустрічі Трампа з Владіміром Путіним.

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Сам президент США напередодні заявив, що, ймовірно, "найближчим часом" відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.