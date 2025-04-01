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Зеленський анонсував зустріч військових з країн "коаліції рішучих" 4 квітня

Юрій Панченко, Уляна КричковськаВівторок, 1 квітня 2025, 21:42
Зеленський анонсував зустріч військових з країн коаліції рішучих 4 квітня
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч першу зустріч країн, які готові розмістити потенційний миротворчий контингент на території України.

Джерело: Зеленський заявив журналістам під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Президент заявив, що у п’ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових команд тих країн, які будуть готові розмістити контингент в Україні.

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"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю (4 квітня, – Ред.), буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн. Тих, хто буде готовий розмістити контингент у тому чи іншому вигляді", – сказав він.

Він зазначив, що це буде "перша глибока зустріч". 

"Були консультації, а це буде перша глибока зустріч. Ми побачимо деякі роз’яснення і деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватися на підготовлених пропозиціях української сторони", – підсумував український президент.

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Зазначимо, 28 березня Зеленський анонсував зустріч на рівні представників генеральних штабів в Україні, присвячену майбутньому розгортанню військового контингенту.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває. 

Зеленськиймиротворці
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