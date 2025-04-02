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У Трампа заговорили про неможливість перемир'я в Україні найближчими місяцями – Reuters

Ольга Глущенко Середа, 2 квітня 2025, 01:54
У Трампа заговорили про неможливість перемир'я в Україні найближчими місяцями – Reuters
фото: Getty Images

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа останніми днями обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців, у зв’язку з цим вони розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву.

Джерело: Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із цим питанням

Деталі: У публікації зазначають, що на початку своєї другої каденції Трамп і його радники мали намір досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня та укласти тривалий мир у подальші місяці.

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Проте, кажуть американські посадовці, ніяка з цих цілей наразі не здається досяжною, що підвищує ризик затяжної війни та необхідності додаткової підтримки для військових операцій України з боку Заходу.

Але жодна угода не виглядає неминучою, заявили офіційні особи, підвищуючи ймовірність того, що трирічна війна затягнеться і що Україні знадобиться більше підтримки Заходу для її військових операцій.

Дослівно Reuters: "Високопосадовці США тижнями скаржилися в приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою".

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Деталі: Видання додає, що після серії перемовин на вихідних офіційні особи в Білому домі та Державному департаменті США визнали, що російський правитель Володимир Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди, і обговорили економічний і дипломатичний тиск, аби підштовхнути Росію до угоди.

Дослівно Reuters: "Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському правителю і вірить, що лідер (РФ – ред.) відданий миру, але останніми днями Білий дім насторожено ставиться до намірів Путіна, повідомили джерела, хоча Трамп продовжує публічно демонструвати свою віру в те, що Путін хоче покласти край війні".

"Незрозуміло, які конкретні плани може мати адміністрація (Трампа – ред.) щодо тиску на Москву, але один високопоставлений чиновник США сказав, що Білий дім продовжує розглядати запровадження додаткових тарифів і санкціі, які він може застосувати до Росії".

Деталі: У публікації зазначають також, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив в інтерв’ю, опублікованому у вівторок, що Москва не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в їх нинішньому вигляді, оскільки вони не стосуються питань, які, на думку Кремля, нібито стали причиною початку війни.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Трамп вірить, що глава РФ Володимир Путін хоче укласти угоду про припинення вогню в Україні, але додав, що він встановив для РФ "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на це. 

Передісторія:

  • У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений"  на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.
  • Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну. 
  • Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді в суботу, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.
  • Також Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.

російсько-українська війнаСШАперемир’я
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