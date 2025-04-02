ISW проаналізував, як росіяни можуть використати розширення плацдарму біля Лиману

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали можливі плани росіян щодо просування навколо Лиману Донецької області.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці".

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Деталі: В огляді зазначають, що кадри, опубліковані 28 березня та геолокалізовані 1 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лиману) і, можливо, захопили село.

Російські війська нещодавно здійснили просування на південний схід від Нового (на захід від Новолюбівки), а український військовий оглядач Костянтин Машовець 31 березня заявив, що російські війська просунулися до південної околиці Катеринівки (на північний захід від Новолюбівки).

Дослівно зі звіту: "Російські війська просунулися через річку Жеребець на західний (правий) берег на початку січня 2025 року і протягом останніх трьох місяців повільно розширювали свій плацдарм на правому березі.

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Російські війська почали спроби відтіснити українські сили від їхніх позицій на східному (лівому) березі річки Жеребець наприкінці 2023 року і лише нещодавно створили відносно стабільний плацдарм, з якого російські війська можуть розпочати подальші наступальні операції".

"Схоже, російські війська використовують значну перевагу в живій силі для просування в цьому районі".

Деталі: Експерти припускають, що російські війська можуть використати свій розширений плацдарм на північний схід від Лиману, щоб підтримати захоплення Борової або Лиману в найближчі місяці.

Крім того, окупанти, можливо, намагаються об’єднати ці плацдарми, щоб створити стабільний виступ для підтримки атак на південний схід від Борової.

Дослівно зі звіту: "Російські сили нещодавно намагалися просунутися на схід і південний схід від Борової після просування на північний схід від населеного пункту в січні 2025 року, і вони, можливо, створюють виступ на північний схід від Лимана для підтримки майбутніх наступальних операцій проти південного краю лінії Новосергіївка-Дружелюбівка-Новий Мир (схід на південний схід від Борової).

Російське військове командування може спробувати обійти українську оборону в цих населених пунктах, щоб змусити українські війська відступити та забезпечити просування росіян на схід від Борової і вглиб її території в найближчі місяці".

Деталі: В огляді також припускають, що росіяни можуть спробувати використати розширення плацдарму на західному березі річки Жеребець біля Іванівки для підтримки майбутніх російських операцій із захоплення Лиману.

Вони можуть спробувати просунутися на Карлівку з боку Нового та на Дробишеве з боку Колодязів, намагаючись створити обороноздатні позиції на лінії Карлівка-Шандриголове-Дробишеве (на східному березі річки Оскіл).

Російські війська можуть спробувати використати такий прогрес уздовж річки Оскіл, щоб кинути виклик українським позиціям у Лимані з північного сходу.

Одночасно можуть спробувати активізувати наступальні дії біля Торського (на схід від Лиману), щоб натиснути на Лиман зі сходу.

Дослівно зі звіту: "Подальше просування росіян у напрямку Борової та Лиману є частиною тривалих зусиль росіян відтіснити українські сили з позицій на східному березі річки Оскіл і наступати далі на захід Харківської області та створити умови для наступу на український пояс фортець у Донецькій області з півночі".

Деталі: На думку аналітиків, російські війська також можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити один відсоток Луганської області, що залишився під контролем України, і завершити давню мету Росії щодо захоплення всієї Луганської області.

Російські війська намагаються захопити останній відсоток території Луганської області (близько 266 квадратних кілометрів) з кінця листопада 2024 року. Вперше російські сили захопили всю Луганську область 3 липня 2022 року, але пізніше українські сили відтіснили армію РФ.

Експерти зазначають, що Кремль, ймовірно, хоче використати повторне захоплення та утримання Луганської області, щоб отримати важелі впливу під час переговорів про припинення вогню та майбутніх мирних переговорів.

Дослівно зі звіту: "ISW продовжує оцінювати, що російські офіційні особи навмисно гальмують припинення вогню та мирні переговори в надії отримати більше території для використання під час майбутніх мирних переговорів".

Ключові висновки ISW за 1 квітня: