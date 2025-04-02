Сенатор-демократ розкритикував Трампа у рекордній промові тривалістю понад 25 годин

Сенатор США від Демократичної партії Корі Букер побив рекорд, виступивши з промовою, яка тривала 25 годин і 5 хвилин. У ній він критикував політику президента США Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: У своїй промові Букер застерігав від шкоди, яку, за його словами, адміністрація президента Дональда Трампа завдає американському суспільству.

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За даними його офісу, демократ з Нью-Джерсі виступав 25 годин і 5 хвилин, побивши рекорд вже покійного сенатора Строма Термонда, виголошеної у 1957 році, яка тривала 24 години і 18 хвилин.

Промова Букера не була формальним зривом голосування, однак вона заблокувала роботу Сенату.

Він почав свою промову в понеділок о 19:00 за східноамериканським часом, пообіцявши продовжувати її доти, доки буде "фізично в змозі", і за його словами, "не маючи нічого, окрім вірша з Біблії в кишені".

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Дослівно CNN: "Марафонський виступ Букера, члена команди демократів у Сенаті, відбувся в той час, коли його партія стикається зі зростаючим тиском з боку своїх виборців, які вимагають зайняти більш жорстку позицію проти Трампа.

Обмежені у владі у Вашингтоні демократи мають намагаються знайти єдину стратегію протидії адміністрації, але промова Букера виділяється як одна з найгучніших форм протесту з боку законодавця-демократа за час другого терміну Трампа".

Деталі: У своєму виступі Букер попередив, що "країна перебуває в кризі", і виступив проти широкого кола питань: від критики зусиль Ілона Маска зменшити масштаби федеральної влади та впливу держави під керівництвом Трампа до попередження про потенційні скорочення ключових програм охорони здоров'я для мільйонів американців.

Пряма мова Букера: "Лише за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності та основним засадам нашої демократії.

Це не нормальні часи для Америки. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті Сполучених Штатів".

Деталі: Букер, який працює в Сенаті з 2013 року, є першим темношкірим американцем, який представляє Нью-Джерсі в Сенаті, і одним з п'яти темношкірих сенаторів, які зараз працюють у палаті представників, що складається з 100 членів.

Ряд демократів Сенату, включно з лідером меншості Чаком Шумером, приєдналися до нього на трибуні, щоб продемонструвати підтримку протягом тривалого часу.

Видання зазначає, що, за словами людини, знайомої з цим питанням, Букер і його колеги підготували 1164 сторінки матеріалу до виступу, і сенатор торкнувся широкого кола питань.

CNN також нагадує, що останніми роками палата стала свідком низки марафонських промов, підготовлених сенаторами, серед яких: Джефф Мерклі проти Ніла Горсуча у 2017 році; сенатор Кріс Мерфі щодо контролю над зброєю у 2016 році; Ренд Пол щодо програм стеження Агентства національної безпеки у 2015 році; і Тед Круз проти Закону про доступну медицину 2013 року.

Круз, чия промова 2013 року тривала 21 годину, сказав, що його порада для Букера була простою: "Одягніть зручне взуття і не пийте воду".

Букер, зі свого боку, сказав, що перестав їсти і зневоднив себе за кілька днів до виступу, що призвело до м'язових судом і спазмів під час багатогодинної промови.