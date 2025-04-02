У Запорізькій області російський дрон влучив в автомобілі: є загиблий і поранені
Середа, 2 квітня 2025, 06:08
Російський дрон влучив в автомобілі у прифронтовій громаді Запорізької області, внаслідок цього загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За словами Федорова, ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку.
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Пряма мова Федорова: "Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення".