У Херсоні через російські обстріли зупинився електротранспорт
Середа, 2 квітня 2025, 07:17
У Херсоні не працює електротранспорт через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів.
Джерело: голова міської адміністрації Роман Мрочко в Telegram
Пряма мова очільника МВА: "До уваги пасажирів у Херсоні! Внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки з боку російських терористів в місті не працює електротранспорт".
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Деталі: Мрочко додав, що спеціалісти уже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.