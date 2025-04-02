У Херсоні через російські обстріли зупинився електротранспорт

У Херсоні не працює електротранспорт через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів.

Джерело: голова міської адміністрації Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "До уваги пасажирів у Херсоні! Внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки з боку російських терористів в місті не працює електротранспорт".

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Деталі: Мрочко додав, що спеціалісти уже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.