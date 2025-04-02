ЗСУ за добу знешкодили ще 1 410 окупантів
Середа, 2 квітня 2025, 07:31
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1 410 російських солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 918 180 (+1 410) осіб,
- танків – 10 515 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 21 880 (+24) од,
- артилерійських систем – 25 576 (+24) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41) од.
Дані уточнюються.