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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 410 окупантів

Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 07:31
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 410 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1 410 російських солдатів та понад 140 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 918 180 (+1 410) осіб,
  • танків – 10 515 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 21 880 (+24) од,
  • артилерійських систем – 25 576 (+24) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 505 (+43) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 687 (+41) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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