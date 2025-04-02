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Вступ до ЄС: в Україні запустили програму Ukraine2EU для підтримки євроінтеграції

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 2 квітня 2025, 09:34
Вступ до ЄС: в Україні запустили програму Ukraine2EU для підтримки євроінтеграції
Фото: Getty Images

1 квітня в Україні офіційно запустили програму Ukraine2EU, яка покликана підтримувати українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС та впровадженні необхідних реформ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сторінку програми у Facebook

Деталі: Офіційному запуску програми була присвячена конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", в якій взяли участь представники України, ЄС, Литви та Данії.

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Ініціатива Ukraine2EU фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, а нещодавно до них приєдналася Швеція.

Ukraine2EU діятиме з 2025 до 2027 року та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав запуск програми. "Україна та Європа завжди були разом. І сьогодні наше завдання – підтвердити це, пройти треком інтеграції максимально швидко та успішно. Інструмент Ukraine2EU" дає нам в цьому нові можливості", – відзначив очільник уряду.

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Катарина Матернова, посол ЄС в Україні, наголосила на важливості стратегічної координації та підтримки інституцій на шляху України до членства в ЄС.

"ЄС твердо стоїть поруч з Україною на її шляху до членства. Цей процес є амбітним і трансформаційним водночас, тож вимагає стратегічної координації. Завдяки програмі Ukraine2EU ми зміцнюємо інституційну спроможність України та забезпечуємо стабільний прогрес у напрямку європейської інтеграції", – відзначила вона.

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євроінтеграціяУкраїна
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