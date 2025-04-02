У Києві створять мікроклініку з протезування за підтримки Франції
На базі Київської обласної лікарні відкриють спеціалізовану мікроклініку з протезування, яку створять у межах українсько-французької співпраці.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Деталі: Угоду про створення такої мережі підписали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та уповноважений президента Франції П’єр Ельброн у присутності першої віцепрем’єр-міністерки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.
Проєкт реалізують у межах грантової угоди між урядами України та Франції, укладеної ще в червні 2024 року. Зазначається, що мікроклініка буде оснащена високотехнологічним обладнанням, що дозволить виготовляти індивідуальні протези за найсучаснішими стандартами.
Також у повідомленні йдеться про те, що у мікроклініці пацієнти зможуть не лише отримати якісні протези, а й пройти повний курс реабілітації без потреби звертатися до інших медичних закладів.
Дослівно: "Така модель роботи значно спростить доступ до високоякісної медичної допомоги для людей з ампутованими кінцівками, забезпечуючи ефективніше та комфортніше лікування.
Це не просто медичний проєкт. Це можливість для людей заново навчитися ходити, бігати, обіймати рідних. Це про їхню гідність, свободу та право на майбутнє без бар’єрів".