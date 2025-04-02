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У Києві створять мікроклініку з протезування за підтримки Франції

Анастасія ПроцСереда, 2 квітня 2025, 09:34
У Києві створять мікроклініку з протезування за підтримки Франції
ФОТО: МИКОЛА КАЛАШНИК

На базі Київської обласної лікарні відкриють спеціалізовану мікроклініку з протезування, яку створять у межах українсько-французької співпраці. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Деталі: Угоду про створення такої мережі підписали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та уповноважений президента Франції П’єр Ельброн у присутності першої віцепрем’єр-міністерки – Міністерки економіки України Юлії Свириденко.

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Проєкт реалізують у межах грантової угоди між урядами України та Франції, укладеної ще в червні 2024 року. Зазначається, що мікроклініка буде оснащена високотехнологічним обладнанням, що дозволить виготовляти індивідуальні протези за найсучаснішими стандартами.

 
фото: Микола Калашник

Також у повідомленні йдеться про те, що у мікроклініці пацієнти зможуть не лише отримати якісні протези, а й пройти повний курс реабілітації без потреби звертатися до інших медичних закладів.

Дослівно: "Така модель роботи значно спростить доступ до високоякісної медичної допомоги для людей з ампутованими кінцівками, забезпечуючи ефективніше та комфортніше лікування.

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Це не просто медичний проєкт. Це можливість для людей заново навчитися ходити, бігати, обіймати рідних. Це про їхню гідність, свободу та право на майбутнє без бар’єрів".

КиївФранція
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